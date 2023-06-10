شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد خدمات أسامة الجزار أمام فيوتشر فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادي المصري، خدمات لاعبه أسامة الجزار، وذلك في اللقاء المرتقب للفريق البورسعيدي أمام فيوتشر بنصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وكان الجزار قد غاب عن المباراة الأخيرة للمصري أمام غزل المحلة بالدوري بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

وقرر ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة لمدة ثلاثة أيام وذلك عقب التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله في مسابقة الدوري ، على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل ببورسعيد استعدادا لمواجهة فيوتشر بكأس الرابطة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم 24 يونيو الجاري.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للنادي المصري، فتح تحقيقا مع اللاعب رجب عمران، وذلك على خلفية ما قام به في مباراة غزل المحلة، والتي جمعت الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان رجب عمران قد دخل في نقاش حاد مع زملائه في الفريق بسبب رغبته في تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها المصري في مواجهة غزل المحلة، قبل أن يقرر الجهاز الفني أن يسدد جريندو ركلة الجزاء ليحرز هدف التعادل للفريق البورسعيدي.

وقرر الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري خصم مائة ألف جنيه من رجب عمران لاعب خط وسط الفريق مع إيقافه لحين التحقيق معه، وذلك لما بدر من اللاعب خلال مباراة أمام غزل المحلة.