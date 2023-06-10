شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه حرس الحدود ودياً الخميس استعداداً للبنك الأهلى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على خوض مباراة ودية مع نظيره حرس الحدود فى السادسة مساء الخميس المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن خطة رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين سواء الأساسين أو البدلاء في فترة الاجندة الدولية.

ومن المقرر أن يواجه الطلائع منتخب ليبيا في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة ثم يلاقى حرس الحدود في السادسة مساء الخميس المقبل.

ويستعد الطلائع لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة 23 يونيو على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

على صعيد مختلف ، قرر عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش منح لاعبيه راحة من التدريبات ثلاثة أيام عقب الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

الفوز أخرج بالطلائع من دوامة الهبوط، برصيد 32 نقطة في المركز الرابع عشر من 31 مباراة، وبفارق نقطة عن منطقة الهبوط التي تبدأ بأسوان السادس عشر، الذي يملك مباراة أمام المقاولون العرب.

وخرج عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش ببطاقة حمراء بسبب الاعتراض على الحكم في الدقيقة 33.

طلائع الجيش حقق فوزه الثاني على التوالي مع مدربه الجديد عبد الحميد بسيوني، بعد الفوز على سموحة 2-0 في المباراة الماضية.

وعقد بسيوني اجتماعا مع إدارة نادى طلائع الجيش وتم الاستقرار علي عودته لقيادة فريق الكرة لتصحيح مسار الفريق بجدول الدوري لاسيما أنه تمكن من قيادة الطلائع في وقت سابق للتتويج ببطولة السوبر المصري علي حساب الأهلي كما حقق نتائج متميزة مع الفريق ببطولة الدوري.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدف.