شكرا لقرائتكم خبر عن كولر والشناوى يتحدثان عن نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد اليوم السبت السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى ومعه محمد الشناوى كابتن الفريق مؤتمراً صحفياً للحديث عن مباراة الغد بين المارد الاحمر والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا حسب لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأسند مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة إياب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الإثيوبي باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، و الكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى للوصول لنهائى دورى أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجى برصيد ثمانى مرات لكل منهما، ثم مازيمبى الكونغولى وكوتوكو الغانى برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكرى الغينى والوداد المغربى برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربى أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقى للدور النهائى مرتين.

كما وصل الأهلى للدور النهائى للمرة الرابعة على التوالى بعد أن وصل فى مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائى أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلى بالوصول لنهائى دورى أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادى هافيا كوناكرى الغينى، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.