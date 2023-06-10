شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين فى قائمة منتخب ناشئى الاسكواش استعدادا لكأس العالم بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم محمد القيعي، المدير الفني لمنتخب ناشئي الاسكواش، 4 لاعبين لقائمة الفراعنة استعداداً للمشاركة في بطولة العالم بالهند، وتشارك مصر بفريق مختلط مكون من اللاعبين و اللاعبات: فيروز أبو الخير - كنزي أيمن - كريم الحمامي - علي أبو العينين.

وأعلن الاتحاد الدولي للاسكواش أسماء المنتخبات المشاركة فى بطولة العالم للناشئين، المقرر إقامتها فى الهند خلال الفترة بين 13 إلى 17 يونيو الجارى، ومن المقرر أن تشارك 8 دول فى تلك النسخة، يمثلها 32 لاعباً، بحيث يكون كل منتخب ممثل بلاعبين من الشباب ولاعبتان من الشابات، تلعب أربع مباريات ضد بعضها البعض.

وجاءت الدول المشاركة في البطولة كالتالي: مصر، الهند، أستراليا، اليابان، كولومبيا، ماليزيا، جنوب أفريقيا، هونج كونج "الصين".

من ناحية أخرى، يرى علي فرج بطل العالم للاسكواش أن صدارة المصريين للتصنيف العالمي ليست مُهددة رغم دخول أكثر من لاعب أجنبي في المنافسة.

وقال علي فرج في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لا توجد دولة يمكنها السيطرة على صدارة التصنيف العالمي طوال الوقت، ومن الطبيعي أن يكون هناك تناوب بين اللاعبين، وأسعى أنا ومصطفى عسل وباقي زملائي للوصول إلى الصدارة والمنافسة قائمة".

وأضاف لاعب وادي دجلة عن سر احتفاظه ببطولة العالم للنسخة الثالثة على التوالي: "توفيق ربنا ودعم عائلتي هو سر ذلك، والفضل يرجع لفريقي ومدربيني وزوجتي نور الطيب دائما أحظى بدعمهم ونصائحهم".