شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمباراة فاركو بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
ويعود الفريق الأبيض إلى تدريباته الجماعية بعد الراحة التي منحها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للاعبين واستمرت لمدة أربعة أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدورى الممتاز.
وتابع أوسوريو مباراة فريق الأمل مع مركز شباب دمياط وأقيمت بالأمس الخميس للوقوف على اللاعبين الأفضل من مواليد 2001، بالإضافة إلى العناصر المتواجدة بالفرق الأخرى داخل قطاع الناشئين، لتدعيم الفريق الأول بلاعبين سيكونوا نواة للفريق الأول في المستقبل.
ويخوض الزمالك أولى مبارياته الرسمية بعد تلك الفترة من التوقف أمام فاركو في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ويستغل أوسوريو تلك الفترة من أجل معالجة الأخطاء الفنية التي يعانى منها الفريق، كما يعمل على حسم العديد من الملفات العالقة مثل الصفقات الجديدة التي يرغب في ابرامها لتدعيم صفوفه قبل انطلاق البطولة العربية، أو أسماء اللاعبين الراحلين، وكذلك اللاعبين الذين يرغب في تجديد عقودهم من أجل فرض حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق.
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