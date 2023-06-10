شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمباراة فاركو بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم السبت ،استعداداً لمواجهة فاركو في المباراة المقرر لها يوم الجمعة 23 يونيو الجارى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر حيث تأهل الفريق الأبيض لهذا الدور بعد إقصاء نظيره بروكسى.

ويعود الفريق الأبيض إلى تدريباته الجماعية بعد الراحة التي منحها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للاعبين واستمرت لمدة أربعة أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدورى الممتاز.