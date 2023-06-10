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الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمباراة فاركو بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم السبت ،استعداداً لمواجهة فاركو في المباراة المقرر لها يوم الجمعة 23 يونيو الجارى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر حيث تأهل الفريق الأبيض لهذا الدور بعد إقصاء نظيره بروكسى.

 

ويعود الفريق الأبيض إلى تدريباته الجماعية بعد الراحة التي منحها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للاعبين واستمرت لمدة أربعة أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدورى الممتاز.

 

يواصل أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مراقبة فريق شباب الأمل الذى يضم لاعبين من مواليد 2001 ممن ليس لهم مسابقة للناشئين خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى لاعبين من المواليد المستمرين خلال الفترة المقبلة، مثل: 2003 و 2004 و 2005 و 2006.

 

وتابع أوسوريو مباراة فريق الأمل مع مركز شباب دمياط وأقيمت بالأمس الخميس للوقوف على اللاعبين الأفضل من مواليد 2001، بالإضافة إلى العناصر المتواجدة بالفرق الأخرى داخل قطاع الناشئين، لتدعيم الفريق الأول بلاعبين سيكونوا نواة للفريق الأول في المستقبل.

 

ويخوض الزمالك أولى مبارياته الرسمية بعد تلك الفترة من التوقف أمام فاركو في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ويستغل أوسوريو تلك الفترة من أجل معالجة الأخطاء الفنية التي يعانى منها الفريق، كما يعمل على حسم العديد من الملفات العالقة مثل الصفقات الجديدة التي يرغب في ابرامها لتدعيم صفوفه قبل انطلاق البطولة العربية، أو أسماء اللاعبين الراحلين، وكذلك اللاعبين الذين يرغب في تجديد عقودهم من أجل فرض حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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