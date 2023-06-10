شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يؤجل النظر فى عروض بوبو للتركيز فى الدورى وكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسؤولو فيوتشر تأجيل النظر في أي عروض لمحمد رضا بوبو صانع ألعاب الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك في ظل تركيز النادي على انهاء الدوري في مركز متقدم للمشاركة في البطولات الأفريقية، وكذلك المنافسة على كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي يحمل فيوتشر لقبها عن النسخة الماضية.

وكان بوبو قد أكد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، أنه تلقى عدة عروض من الأهلي وأندية أخرى، إلا أنه لم يدخل في مفاوضات مباشرة مع أي نادي وترك الأمر لمجلس إدارة فيوتشر.

ويرتبط بوبو بعقد يمتد لـ 3 مواسم مع فيوتشر، وذلك بعدما فعل مسؤولو فيوتشر بند شراء اللاعب من وادي دجلة عقب تألقه مع الفريق في الموسم الماضي.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم 24 يونيو الجاري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.