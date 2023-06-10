شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الدبلومة الأفريقية A للمدربين.. ولمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم، السبت ولمدة ثلاثة أيام متتالية، امتحانات الدبلومة الأفريقية A، التى تنظمها إدارة المدربين باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور جمال محمد علي، وتشمل الامتحانات ستة أنظمة لتقييم 25 مدربا ومدربة مشاركين في الدبلومة.

والأنظمة هي، الامتحان العملي بالملعب والتطبيق علي لاعبين من نادي 6 اكتوبر، وامتحان شفوي يقوم كل مدرب بعرض موضوع محدد "باور بوينتس 10 شرايح" ، وامتحان تحليل خططي عن طريق الفيديو ثم امتحان نظري كره قدم وامتحان نظري علوم مرتبطة، والسادس تقييم ومناقشة للمشروعات التي تم اعدادها خلال الفترات البينية للكورسات الخمس التي تم تنفيذها.

واستمرت الدبلومة ثلاثة أشهر، وبدأت يوم 12 مارس وتنتهي 12 يونيو الجارى.

وتدير الامتحانات لجنة ثلاثية مشكلة من الدكتور جمال محمد علي وفتحي نصير ومندوب الاتحاد الأفريقي عبدالمنعم شطة.