شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك.. وسكر يتعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الذى أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، انتظام محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وغاب "شيكابالا" عن مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري فى الدوري، بعدما اشتكى من آلام فى العضلة الضامة.

وتأكد الجهاز الطبي للزمالك من جاهزية قائد الفريق ليشارك في مران اليوم بصورة طبيعية استعدادا للقاء فاركو المقبل في بطولة كأس مصر.

كما تماثل حاتم محمد "سكر" الظهير الأيسر للفريق للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية وأبعدته عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

وانتظم حاتم سكر في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم، بعد التأكد من جاهزيته، وشارك اللاعب في التدريبات الفنية والبدنية بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها 23 يونيو الجاري.