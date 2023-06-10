شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير شديد اللهجة من كولر لثنائى الأهلى قبل مواجهة الوداد فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، ثنائي الفريق حمدى فتحي ومحمد عبد المنعم من العصبية أو العنف أو الاعتراض على الحكم فى مباراة الوداد، فى إياب نهائي أفريقيا، لأن ذلك قد يتسبب فى حصولهما أو أحدهما على بطاقة صفراء أو حمراء تربك صفوف الفريق وتضعف حظوظه فى التتويج باللقب القارى.

وطلب مارسيل كولر من حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم الحفاظ على هدوئهما وعدم الحصول على أى بطاقات صفراء أو حمراء، خاصة أنهما من عناصر الفريق الأساسية.

ويضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، اليوم السبت، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه استعداداً لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها العاشرة مساء غد الأحد باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء الليلة، ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه الليلة لحثهم على التتويج باللقب الافريقى وسط أنصار فريق الوداد بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر في القاهرة بهدفين مقابل هدف.

تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى للوصول لنهائى دورى أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجى برصيد ثمانى مرات لكل منهما، ثم مازيمبى الكونغولى وكوتوكو الغانى برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكرى الغينى والوداد المغربى برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربى أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقى للدور النهائى مرتين.

كما وصل الأهلى للدور النهائى للمرة الرابعة على التوالى بعد أن وصل فى مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائى أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلى بالوصول لنهائى دورى أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادى هافيا كوناكرى الغينى، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.