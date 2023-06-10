شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة الإسماعيلى يسجل ظهوره الأول مع المنتخب الوطنى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم إياد العسقلانى، لاعب الإسماعيلى، فى تدريبات منتخب مصر اليوم لأول مرة، وكشف محمد غرابة مدير منتخب مصر استدعاء 6 لاعبين من مواليد 2003 للمشاركة فى تدريبات المنتخب يومي السبت والأحد قبل العودة إلى أنديتهم، لمواجهة النقص العددي في صفوف المنتخب.

وتلقى النادى الاسماعيلى استدعاء من الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا لانضمام إياد العسقلانى لاعب الفريق لتدريبات المنتخب الأول.

وشدد غرابة على أن السداسي سيشارك فى التدريبات يومي السبت والأحد فقط، دون الانتظام في المعسكر المغلق لمنتخب مصر أو السفر مع البعثة إلى المغرب. إلى جانب أنهم خارج اختيارات المنتخب الأولمبي والقائمة النهائية المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد 2024 بباريس.

ونجح إياد العسقلانى في تثبيت أقدامه بالدوري الممتاز المصري بعدما منحه الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل الثقة ودفع به أساسيا فى مباريات الفريق ضمن خطة الجهاز الفني في الدفع بالعناصر الواعدة.

من جانبه، هنأ الجهاز الفني للإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، اللاعب بهذا الاختيار على أن يكون بداية لتثبيت أقدامه بالمنتخب الأول.

وكان أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي قد تعرض مؤخراً لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم:

محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.