شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على طلب حمزة الجمل بتعيين مدير للكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، على طلب حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الكرة بتعيين مدير للكرة ضمن جهازه الفنى خلال الفترة المقبلة، لفرض حالة من الانضباط والالتزام على جنبات الدراويش لنهاية الموسم.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أسوان فى السابعة مساء الخميس 29 يونيو باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحاول حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تجهيز لاعبيه نفسيا لمواجهة تماسيح النيل التى تمثل أهمية كبير فى الابتعاد عن شبح الهبوط، حيث تحدث مع اللاعبين على أهمية الفوز فى هذه المباراة وحصد الثلاث نقاط، خاصة أن أسوان يعد أحد المنافسين فى منطقة الهبوط، طالبهم بالقتال طوال المباراة من أجل العودة لسكة الانتصارات للابتعاد خطوة مهمة عن منطقة الهبوط.

في سياق أخر، قرر الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل منح لاعبيه راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام من التدريبات عقب الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

ويبحث حمزة الجمل عن تحقيق الفوز الثامن للوصول إلى النقطة 36 التي تمنحه الاطمئنان لحد كبير على بقاء الإسماعيلى في بطولة الدورى، خاصة أن فرق القاع بدأت في تجميع النقاط وإشعال الموقف، فيأمل في الخروج بالنقاط الثلاثة لتصحيح مسار الفريق.

يفقد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه محمد هاشم مدافع الفريق في مباراة أسوان المقبلة بسبب الإيقاف بعدما تعرض اللاعب للطرد في مباراة طلائع الجيش التي خسرها الدراويش بهدف دون رد في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري .