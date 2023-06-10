شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للزمالك يتأكد من جاهزية "روقا" لمواجهة فاركو.. ويمنح شلبى راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو، من جاهزية محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق، بعدما شارك فى التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة فاركو فى كأس مصر.

وكان "روقا" عانى من الإصابة بكدمة فى كاحل القدم، أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعب التدريبات الجماعية والتقسيمة الفنية بصورة طبيعية في مران اليوم، بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

وحصل مصطفى شلبي لاعب الفريق على راحة من التدريبات الجماعية بسبب الإجهاد العضلي الذي يعاني منه على أن ينتظم في التدريبات بداية من الغد بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.