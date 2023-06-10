شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر نجوم الأهلى من طريقة الوداد المغربى فى "إهدار الوقت" قبل النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، اجتماعاً مع لاعبيه حذرهم خلاله من طريقة لعب الوداد المغربى، وأسلوب فرق شمال أفريقيا فى إهدار الوقت حال نجاح بطل المغرب فى تسجيل هدف فى الشباك الحمراء بمباراة إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها العاشرة مساء غدٍ الأحد على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وطالب كولر لاعبيه بالتركيز واستغلال أنصاف الفرص لهز شباك بطل المغرب لقتل معنويات لاعبيه فى بداية اللقاء لضمان التتويج باللقب فى النهاية.

ويضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، اليوم السبت، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه استعداداً لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها العاشرة مساء غد، الأحد، باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء الليلة، ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه الليلة لحثهم على التتويج باللقب الافريقى وسط أنصار فريق الوداد بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر في القاهرة بهدفين مقابل هدف.

تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى للوصول لنهائى دورى أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجى برصيد ثمانى مرات لكل منهما، ثم مازيمبى الكونغولى وكوتوكو الغانى برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكرى الغينى والوداد المغربى برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربى أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقى للدور النهائى مرتين.

كما وصل الأهلى للدور النهائى للمرة الرابعة على التوالى بعد أن وصل فى مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائى أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلى بالوصول لنهائى دورى أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادى هافيا كوناكرى الغينى، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.