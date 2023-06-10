شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعين بالوديات استعداداً لفيوتشر فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للنادي المصري خوض عدة تجارب ودية خلال معسكره المقرر انطلاقه غداً فى بورسعيد، لتجهيز لاعبيه لمواجهة فيوتشر المرتقبة فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية.

وقرر ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة لمدة ثلاثة أيام عقب التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله فى مسابقة الدوري، على أن يستأنف الفريق مرانه غداً، الأحد، فى بورسعيد استعدادا لمواجهة فيوتشر فى كأس الرابطة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم 24 يونيو الجاري.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للنادي المصري، فتح تحقيق مع اللاعب رجب عمران، وذلك على خلفية ما قام به في مباراة غزل المحلة، والتي جمعت الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان رجب عمران قد دخل في نقاش حاد مع زملائه في الفريق بسبب رغبته في تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها المصري في مواجهة غزل المحلة، قبل أن يقرر الجهاز الفني أن يسدد جريندو ركلة الجزاء ليحرز هدف التعادل للفريق البورسعيدي.

وقرر الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري خصم مائة ألف جنيه من رجب عمران لاعب خط وسط الفريق مع إيقافه لحين التحقيق معه، وذلك لما بدر من اللاعب خلال مباراة أمام غزل المحلة.