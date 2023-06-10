شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعيد خدمات المرسي أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق أسوان خدمات لاعبه محمد المرسي أمام الإسماعيلي في المباراة المقرر لها 29 يونيو الجاري، بعدما غاب اللاعب عن مواجهة الفريق الجنوبي أمام المقاولون للإيقاف.

وتلقى المرسي 3 بطاقات صفراء ما أدى إلى إيقافه فى مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت على ملعب تماسيح النيل وانتهت بالتعادل الإيجابي.

تعادل فريق أسوان مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد أبناء زهرة الجنوب ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح التسجيل للمقاولون العرب فاروقا نور الدين في الدقيقة 22 قبل أن يتعادل أسوان عن طريق تسديدة قوية من حسام عرفات في الدقيقة 59.

بهذه النتيجة أشعل فريق أسوان صراع البقاء في الدورى الممتاز بعد وصوله للنقطة 32 في المركز الخامس عشر بالتساوى مع غزل المحلة وطلائع الجيش وبفارق نقطة وحيدة عن الإسماعيلى وسيراميكا.