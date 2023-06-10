شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: مواجهة الوداد صعبة.. ونسعى بقوة للتتويج باللقب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، أن فريقه جاهز لمواجهة فريق الوداد المغربي غدًا، الأحد، فى إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الشناوى فى المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، أن الأهلي أغلق صفحة مباراة الذهاب؛ للتركيز على لقاء العودة الصعب، مؤكدا أن اللاعبين لديهم طموحات كبيرة للتتويج بكأس البطولة والعودة بها إلى القاهرة.



وتابع الشناوى، «مصطفى شوبير لعب مباراة قوية فى الذهاب، وجميعنا فى الفريق على قلب رجل واحد، وفي الأهلي دائماً نساند بعضنا البعض من أجل مصلحة الفريق».



وأضح الشناوى أن الأهلي يركز في لقاء الغد فقط، ولا ينظر للماضي، وجميع اللاعبين لديهم خبرات اللعب وسط جماهير المغرب والاستمتاع بذلك، مؤكداً أن اللاعبين يدركون قيمة اللقاء الذي يتمنى أن يكون ممتعًا لجماهير كرة القدم بشكل عام، مشددا على أن الأهلي أنهى الشوط الأول من النهائي في القاهرة، وسوف يسعى بكل قوته في الشوط الثاني غدًا للعودة باللقب وإسعاد جماهير الأهلي.



واختتم حديثة قائلا، «كل اللاعبين جاهزون بقوة، وحققنا الفوز فى لقاء الذهاب، وبإذن الله سنفوز بالكأس، مؤكداً أن الأهلي توج بعشرة ألقاب بدوري الأبطال، ويبحث عن اللقب الحادي عشر، ويحترم جميع المنافسين».