شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: المنتخب الأولمبى قادر على العودة من المغرب بكأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومدير المنتخب الأوليمبى، أن الفراعنة الصغار لديهم طموحات كبيرة فى التأهل للأولمبياد بعد النتائج المتميزة التى تحققت خلال الفترة الأخيرة.

وقال محمد بركات، فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياًَ بمقر اتحاد الكرة، "لدينا طموحات كبيرة فى التأهل للأولمبياد، لعبنا 11 مباراة، فوزنا فى 8 وتعادلنا 3 مرات، ولم نخسر، وميكالي حرص على الاحتكاك بالمدارس الافريقية المختلفة، سنرتب وديات مع منتخبات أوروبية ولاتينية".

وأضأف محمد بركات، "واجهنا العديد من منتخبات بطولة أفريقيا، كلنا ثقة فى ميكالي واللاعبين، لدينا القدرة فى العودة بلقب أفريقيا من المغرب".

من جانبه قال محمود حرب المدير الاداري للمنتخب الأوليمبى، "خضنا 7 معسكرات داخلية وخارجية، ميكالي وضع 74 لاعبا في اختياراته، شارك منهم بالفعل 53 لاعبا بجميع المعسكرات، وشارك معنا 3 محترفين من قبل، وسجلنا 16 هدفا في 11 مباراة ولم نخسر او نتعرض لحالة طرد ، هداف المنتخب هو محمود صابر".

وأضاف، "المنتخب يطير للمغرب 17 يونيو والمنتخب يحصل راحة لمدة يوم بعد ودية غانا".