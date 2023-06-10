شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: لدينا مواهب كثيرة ويدركون قيمة تمثيل منتخب مصر الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف روجيرو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن استقرار الجهاز الفنى على اللاعبين الأكثر جاهزية، بعد إعطاء الفرصة لـ46 لاعباً فى البداية، وتصفيتهم لـ 23 لاعباً، يمثلون المنتخب فى أمم أفريقيا.

وقال ميكالى، فى المؤتمر الصحفى، "إن بعض الأندية منحت اللاعبين فرصة المشاركة، وأنا أوجه لهم الشكر لهذا التعاون، ولدينا رسم بيانى عن نسب مشاركة كل اللاعبين واخترنا القائمة بعناية كبيرة".

أكد روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب قادر على التأهل للأولمبياد. وواصل ميكالي في المؤتمر الصحفي للكشف عن قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، "أكدنا من خلال الأداء والنتايج أننا قادرون على عمل شىء عظيم لمصر. وتابع ميكالي، "لدينا ثقة فى اللاعبين وواجهنا مشكلة عدم انتظام مشاركة اللاعبين مع انديتهم باستمرار، وقال البرازيلي ميكالي، أن مصر لديها مواهب كثيرة في كرة القدم ويدركون قيمة تمثيل منتخب مصر.

وواصل ميكالي، لا يهمنا وجود الجابون واستبعادها من البطولة لدينا حذر من الجميع ونقدر كل المنافسين. وتابع ميكالي، مجموعة مصر ليست سهلة، المنتخبات التي تأهلت قدمت نفسها بشكل مميز في التصفيات ويجب ان نخشى من المفاجآت. وأكد ميكالي أن مجموعة مصر صعبة للغاية فى أمم أفريقيا، قائلا، "الكاف أبلغنا بزيادة القائمة منذ أيام، عملنا من البداية كان على اختيار 23 لاعبا فقط والسفر بـ26 لاعبا اختياريا، ولكن لدينا 3 لاعبين فى القائمة الاحتياطية".