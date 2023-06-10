موعد مباراة مانشستر سيتي والإنتر اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في العاشرة مساء اليوم السبت ، على ملعب «أتاتورك الأولمبي» في العاصمة التركية إسطنبول، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2022/2023.

وتأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن تخطى عقبة البطل التاريخي للتشامبيونزليج وحامل اللقب فريق ريال مدريد، بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين.

بينما تأهل فريق إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، بعد أن حقق فوزاً مثيراً على غريمه التقليدي فريق ميلا، بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

ومن المتوقع أن يخوض فريق مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، مباراته أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونس - مانويل أكانجي.

خط الوسط: روردري - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: إرلينج هالاند - جاك جريليش - بيرناردو سيلفا.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع :

ومن المتوقع أن يخوض إنتر ميلان بقيادة الإيطالي سيمون إنزاجي مباراته أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولا باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان أوجلو - فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إيدين دجيكو.

القنوات الناقلة:

وتذاع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا حصريًا في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports، وستنقل مباراة مانشستر سيتي ونظيره فريق إنتر ميلان عبر شاشتها.

كما تعد أبرز القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان، هي، IR Came 3 TV، وقناة CBC sport HD، وقناة RMC Sport.