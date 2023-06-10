شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فخر الدين يدخل حسابات الأهلى لقيادة رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل إبراهيم فخر الدين مدرب منتخب رجال الكرة الطائرة والأهلى السابق فى دائرة ترشيحات القيادة الفنية للفريق الأحمر فى الموسم الجديد ، خلفا لمحمد مصيلحى.

جاء ذلك فى ظل عدم الوصول لاتفاق نهائى مع الإيطالى فيرجونى لتولى المهمة، فى ظل رغبة النشاط الرياضى بالفريق الأحمر فى استعادة هيبة الفريق بعد خسارة الألقاب المحلية فى آخر موسمين.

ويطمح مسئولو القلعة الحمراء فى استعادة هيبة فريق الطائرة خلال المرحلة المقبلة، فى ظل خسارة الألقاب المحلية موسمين متتاليين، ما أدى إلى الاعتذار عن عدم المشاركة فى بطولة أفريقيا.

وأستقر مسئولو النادى الأهلى على تجديد تعاقد نجمى الكرة الطائرة أصحاب الخبرات عبد الحليم عبو وحسام يوسف لمدة 4 سنوات مقبلة، للاستفادة من خبراتهما خلال المرحلة المقبلة.