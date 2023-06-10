شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: لن "نلوم" معلول بسبب خطأ الوداد وأتمنى تحكيما عادلا فى نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالمشاركة في نهائي بطولة أفريقيا، متمنيا أن يكون اللقاء وسط أجواء تحكيم عادلة تكون ممتعة لجماهير كرة القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد في العاشرة مساء غد، الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب بالقاهرة إنتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

وأكد كولر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد السبت، بالمغرب، أن اللاعبين تم تجهيزهم، وهم سعداء باللعب وسط جماهير غفيرة، والجميع لديه روح معنوية عالية، مشيرا إلى أن الأهلي حقق الفوز فى اللقاء الأول، ويمتلك الأفضلية وهدف الوداد لم يغير النتيجة وهى فوز الأهلي بالمباراة الأولى.

وأضاف كولر أن لاعبي الأهلي خاضوا مباريات أمام أعداد ضخمة من الجماهير في دول مختلفة، ويمتلكون خبرات كبيرة، وجماهير الوداد لن تشارك في المباراة لكون بمثابة عبء على لاعبي الأهلي، وإنما الجماهير تشجع وتساند ووجودها يمنح دفعة كبيرة.

ورفض مارسيل كولر إلقاء اللوم على ظهير الفريق علي معلول بعد تسببه فى استقبال فريقه لهدف من الوداد في مباراة الذهاب قائلاً، "أخطاء اللاعبين جزء من كرة القدم، بإمكاني أن أذكر العديد من الأخطاء الكارثية التى ارتكبها لاعبو الوداد أمامنا، ولكن لن أتحدث عن ذلك".

وأشار كولر إلى أن أى فريق يعاني من الإصابات، وأن الأخطاء جزء من كرة القدم، وهو ما حدث عند المنافس، وأن تجارب لاعبي الأهلي حاضرة، وسبق لهم خوض مواجهات أصعب بكثير، وفريق الأهلي يملك الخبرات الكثيرة التي تساعده في مواجهة أي موقف.

وأضاف كولر، «إذا أمسك لاعب الكرة بيده بشكل متعمد، خاصة إذا كان هناك انفراد من لاعبين بشكل مباشر، فذلك يستحق طردا مباشرا، ومع ذلك لم يتدخل طاقم التحكيم بقيادة الحكم الليبي معتز الشلماني، ولم يتقدم الأهلي بأى احتجاج رسمى على ذلك».

وتابع، «عقب المباراة الأولى تحدثت مع اللاعبين وتحدثنا عن اللقاء، وكل ما يمكن تأكيده أننا جاهزون، وأن المنافس هو من عليه ضغوط؛ لأننا حققنا الفوز فى الذهاب»، وشدد كولر على أن الفريق قدم مباراة قوية فى القاهرة، وكانت له فرص عديدة وأكثر بكثير مما حصل عليه الوداد.