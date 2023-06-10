شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمواجهة الوداد فى إياب نهائي أفريقيا بالمغرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الأهلي بصفة خاصة والملايين من عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والوطن العربي والقارة الأفريقية مباراة الأهلي والوداد، فى "إياب" نهائي أفريقيا بالمغرب، ونستعرض فى التقرير التالي استعدادات الفريق لمباراة الوداد وإلى التفاصيل:

س: كيف تسير استعدادات الأهلي لمباراة الوداد في إياب نهائي أفريقيا؟

ج: الأهلي وصل المغرب فى ساعة متأخرة مساء أمس الأول، الخميس، بعدما غادرت البعثة القاهرة عصراً على متن طائرة خاصة، وخاض الفريق أول مران له فى المغرب أمس على ملعب العربي الزاولي القريب من فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء.

س: وماذا عن مران اليوم؟

ج: يخوض الأهلي مران اليوم على ملعب محمد الخامس الذى سيستضيف المباراة.

س: ما هو موعد مباراة الأهلي والوداد؟

ج: يلتقي الأهلي مع الوداد فى العاشرة مساء غد، الأحد، بتوقيت القاهرة، فى مركب محمد الخامس فى إياب نهائي أفريقيا، بعدما فاز الأهلي فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

س: كيف تأهل الأهلي والوداد لنهائي أفريقيا؟

ج: تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، فى مباراة الذهاب التي أقيمت فى رادس، والفوز بهدف دون رد فى مباراة العودة التي أقيمت باستاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز فى المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.