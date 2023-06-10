شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يتعهد بتصحيح مسار الإسماعيلى فى جدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، بتصحيح مسار الدراويش فى جدول الدوري بداية من المباراة المقبلة أمام أسوان، فى اجتماعه الأخير مع مجلس إدارة النادى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى.

وعقد مجلس الإسماعيلى اجتماعاً مع حمزة الجمل وجهازه المعاون عقب الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للدوري، والتى تسببت فى تأزم موقف الفريق فى جدول الدوري.

وتعهد حمزة الجمل وجهازه المعاون بتصحيح مسار الدراويش فى جدول المسابقة بما يليق بإسم وتاريخ النادى الاسماعيلى وجماهيريته العريضة.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أسوان المقرر لها السابعة مساء الخميس 29 يونيو الجاري على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحاول حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تجهيز لاعبيه نفسيا لمواجهة تماسيح النيل التى تمثل أهمية كبير فى الابتعاد عن شبح الهبوط، حيث تحدث مع اللاعبين على أهمية الفوز فى هذه المباراة وحصد الثلاث نقاط، خاصة أن أسوان يعد أحد المنافسين فى منطقة الهبوط، طالبهم بالقتال طوال المباراة من أجل العودة لسكة الانتصارات للابتعاد خطوة مهمة عن منطقة الهبوط.

في سياق آخر، قرر الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل منح لاعبيه راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام من التدريبات عقب الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

ويبحث حمزة الجمل عن تحقيق الفوز الثامن للوصول إلى النقطة 36 التي تمنحه الاطمئنان لحد كبير على بقاء الإسماعيلى في بطولة الدورى، خاصة أن فرق القاع بدأت في تجميع النقاط وإشعال الموقف، فيأمل في الخروج بالنقاط الثلاثة لتصحيح مسار الفريق.

ويفقد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه محمد هاشم مدافع الفريق في مباراة أسوان المقبلة بسبب الإيقاف بعدما تعرض اللاعب للطرد في مباراة طلائع الجيش التي خسرها الدراويش بهدف دون رد في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري.