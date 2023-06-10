شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 10 يونيو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، المنتخب الأول يستدعى عمر فايد لاعب المقاولون بعد إصابة حجازى، الإسماعيلى يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى بعد الخسارة من الطلائع.

المنتخب الأول يستدعى عمر فايد لاعب المقاولون بعد إصابة حجازى

تلقى نادي المقاولون العرب استدعاء من الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا لانضمام عمر فايد مدافع الفريق لتدريبات المنتخب الأول.

الإسماعيلى يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى بعد الخسارة من الطلائع

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، إيقاف مستحقات لاعبيه لاجل غير مسمى، بسبب الخسارة الأخيرة من طلائع الجيش، والتى أدت لتأزم موقف الدراويش فى جدول الدوري.

محمد صلاح يستمتع بالساعات الأخيرة من إجازته قبل الالتحاق بمعسكر الفراعنة نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، فى رحلة بحرية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، قبل الالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني.

فيوتشر يرهن النظر فى عروض الميركاتو الصيفى بلقب كأس الرابطة

رفض مسئولو فيوتشر مناقشة أى عروض لرحيل اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجارى قبل نهاية الموسم، وتحقيق أهداف الفريق، وذلك بعد دخول محمد رضا بوبو دائرة اهتمامات الأهلي، وتلقي مهند لاشين عرضاً من أحد الأندية المجرية.

الأهلي يفتح مرانه 15 دقيقة لوسائل الإعلام اليوم استعدادًا للوداد المغربى

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه الختامي فى العاشرة مساء اليوم السبت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، استعدادًا ‏لمباراة الوداد المغربى التى تقام غداً الأحد فى إياب نهائى دوري ابطال أفريقيا. وسيتم فتح تدريب الفريق اليوم أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ‏

عاشور يطلب ضم محترفين لـ"طائرة" الزمالك فى الموسم الجديد

طلب أحمد عاشور، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، من مسئولى القلعة البيضاء ضم محترفين فى الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق بعد تجديد الثقة فيه خلال المرحلة المقبلة، بعد تقديم موسم قوى فى 2022-2023.

الزمالك يطالب أوسوريو بسرعة البت فى صفقات الصيف بسبب البطولة العربية