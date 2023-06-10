شكرا لقرائتكم خبر عن ختام استعدادات الأولمبياد الخاص للمشاركة فى دورة الألعاب العالمية برلين 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت منتخبات الأولمبياد الخاص المصرى الستة عشر استعداداتها للمشاركة فى دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 16 حتى25 من شهر يونيو الجارى.

من جهته قال الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني ورئيس البعثة المصرية، إن جميع المنتخبات أنهت مرحلة الاستعدادات التى بدأتها منذ شهر يناير الماضي، مشيرا إلى إقامة معسكر مغلق فى شهر يناير الماضي للبعثة بأكملها للوقوف علي المستوي الفني والصحي والسلوكي لجميع اللاعبين بجميع المنتخبات عقب إقامة تدريبات منفردة لكل منتخب ومعسكرات قصيرة لبعض المنتخبات الجماعية والتى تجمع لاعبين من أكثر من محافظة.

واطمأن المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، من الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية، عن آخر الاستعدادات وكذلك الترتيب لبدء دخول معسكر مغلق لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية الاثنين المقبل استعدادا للسفر صباح الثلاثاء إلى مدينة ايسن الألمانية للمشاركة فى برنامج المدن المضيفة والتي يتم إطلاقه قبل انطلاق الألعاب الرسمية للتعرف على الثقافات والعادات والتقاليد للبلد التي ستستضيف الألعاب.

ويؤكد رئيس البعثة علي الدعم الكامل التي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي وكافة ادارات الوزارة في تسهيل كافة الاجراءات اللازمة قبل السفر مع كافة الجهات المعنية بسفر البعثة والمتابعة الدائمة للوزيرة لكافة التفاصيل الخاصة بسفر البعثة .

كما عبر "تهامي" عن امتنانه للاتحاد المصري للدراجات والاتحاد المصري للهوكي لتعاونهم مع ادارة البعثة في امداد كل منتخب بالادوات الرياضية اللازمة للتدريب خلال الفترة السابقة واستخدامها في المشاركة بالالعاب.

وتشارك مصر في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين ٢٠٢٣ ببعثة مصرية مكونة من 109 فرد عبارة عن 69 لاعب ولاعبة و 37 مدرب ومدربة بالإضافة إلي رئيس للوفد ونائبأ له وطبيب وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة المدرجة بالألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي بالاضافة إلي مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.

وتعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أكبر الأحداث بالأولمبياد الخاص الدولي حيث يشارك فيه أكثر من 7000 لاعب ولاعبة و2500 مدرب ومدربة من أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم وكذلك مشاركة أكثر من 20000 متطوع وأهتمام أكثر من 500.000 فرد من حول العالم من الأسر والمحيطين باللاعبين والمهتمين بحركة الأولمبياد الخاص العالمية وحضور كبري وسائل الإعلام الجماهيرية حول العالم .