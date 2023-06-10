شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن عمر فايد بعد انضمامه للمنتخب الأول استعدادا لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استدعاء عمر فايد مدافع المقاولون العرب للمشاركة فى معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه اليوم، استعدادا لاستكمال مشوار التصفيات الأفريقية المؤه‍لة لكأس الأمم الأفريقية، بعدما تعرض أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي والمنتخب الوطني، للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

عمر فايد

ـ السن: 19 سنة

ـ بدأ مسيرته فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل الالتحاق بالمقاولون العرب

ـ المركز: قلب دفاع

ـ القيمة التسويقية: 100 ألف يورو

ـ شارك في 23 مباراة مع المقاولون بالموسم الجاري

ـ أول مشاركة: المقاولون والمقاصة فى الموسم الماضي وانتهت بفوز المقاولون 3/0

نجح عمر فايد فى تثبيت أقدامه بالدوري الممتاز المصري بعدما منحه الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب الثقة ودفع به أساسيا فى مباريات الفريق ضمن خطة الجهاز الفني فى الدفع بالعناصر الواعدة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

اللاعبون المنضمون للمنتخب هم:

محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.