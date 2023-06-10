شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى بهلول بديلا لـ"مكاوى" فى جهاز زوران مانولوفيتش بالاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مجدى بهلول مدرب حراس الفريق الكروى الاول لنادى الاتحاد السكندرى الأسبق من تولى مهمة تدريب حراس مرمى زعيم الثغر بجهاز الصربى زوران مانولوفيتش، جاء ذلك عقب فسخ التعاقد الرسمى مع المغربى رشيد المكاوى مدرب حراس الاتحاد السكندرى والذى قام بسداد قيمة الشرط الحزائى في عقده والبالغ شهرين وتم فسخ التعاقد الرسمى.

ويغادر المغربى الإسكندرية غدا الأحد متوجها إلى بلاده بعد الموافقة على الرحيل.

ويشغل مجدى بهلول منصب المدير الفنى لمدربى الاتحاد السكندرى بقطاع الناشئين والذى أكد أنه على استعداد للعمل فى نادى الاتحاد فى اى منصب ويشرفه التواجد مع الفريق الاول فى حال التكليف الرسمى بذلك.

ومنح الصربى زوران اللاعبين 48 ساعة راحة عقب التعادل مع البنك الاهلى ويعود الفريق للتدريبات الجماعية الاثنين المقبل في السادسة مساء على ملاعب النادى بسموحة استعدادا لمباراة بيراميدز في كأس مصر والمقرر لها 22 من الشهر الجارى.