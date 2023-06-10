قرار عاجل من الأهلي قبل ساعات من مواجهة الوداد في نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف موقع “لو ٣٦٠ سبورت” المغربي، أن مسئولي الأهلي اضطروا إلى تغيير فندق الفريق في النغرب، بعد واقعة الموسم الماضي من خلال الضجيج الذي تعرضت له بعثة الفريق قبل نهائي دوري الأبطال ضد الوداد والذي كان قد خسره الأهلي بهدفي زهير المترجي”.

وتابع: "الأهلي يقيم في فندق وسط العاصمة الاقتصادية وحاليا يقيم بالمحاذاة من برجي "توين سانتر" بالمعاريف".

واختتم: “موقع الفندق الحالي يبقى احسن من سابقه وغير بعيد عن مركب محمد الخامس، ملعب المباراة”.

ويواجه الأهلي، الوداد المغربي، بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها غدًا الأحد، على ملعب مركب محمد الخامس