شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي بالمغرب تدعم علي معلول قبل إياب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير الأهلي التي حضرت مران الفريق الأحمر أمس السبت على ملعب العربي الزاولي على دعم كل اللاعبين، وتحفيزهم من أجل تقديم أداء قوي في مباراتهم ضد الوداد المغربي غدا الأحد على استاد مركب محمد الخامس في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخصت جماهير الأهلي التي تواجدت في ملعب العربي الزاولي علي معلول، لاعب الأهلي، بالدعم، خاصة بعدما تسبب في كرة الهدف الذي سكن شباك الأهلي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل رفع روحه المعنوية.

وعُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي، مساء اليوم، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الأحد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حضر الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ومندوبو نادي الوداد، في حضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومراقب المباراة وحكم اللقاء.

وناقش الاجتماع الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة من حيث مواعيد الوصول إلى ملعب المباراة والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا، أما فريق الوداد فيرتدي زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا وشورتًا وشرابًا من اللون الأسود.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة، الأسبوع الماضي، فيما تقام مباراة الإياب في العاشرة مساء غد بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس.