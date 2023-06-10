شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتكفل بعملية جونيور أجايى ويمنحه مستحقات شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قرارا بتحمل إدارة سموحة تكاليف العملية التي أجرها النيجيري جونيور أجايى، لاعب الفريق السكندرى، أمس الجمعة، فى أحد مستشفيات 6 اكتوبر.

وأجرى جونيور أجايى عملية جراحية أخرى، بعدما أثبتت الأشعة حاجته لعملية جديدة للتعافى من الإصابة بكسر في ساق القدم تعرّض لها في آخر المباريات الودية استعدادا للموسم الحالي، والتي أبعدته عن المباريات الماضية.

كما صرفت إدارة سموحة مستحقات شهرين للنيجيري أجايى والتكفل بكل ما يحتاجه اللاعب للعودة مجددا للملاعب والمشاركة بشكل طبيعي في المباريات.

وفي سياق آخر، يأمل أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، في استغلال فترة التوقف الدولى في علاج كل السلبيات التي ظهرت على الفريق في المباريات السابقة، والتي تسببت في خسارة الفريق السكندرى للعديد من النقاط السهلة، وآخرها في مباراة سيراميكا الذى خسر فيها الفريق نقطتين في الثوانى الأخيرة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.