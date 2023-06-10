شكرا لقرائتكم خبر عن 6 رسائل من كولر قبل إياب نهائى أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عدة رسائل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام الوداد المغربي غدا الأحد فى إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد القاهرة الأحد الماضي، ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف، ما عدا الخسارة 1/0 أو 2/1 لضمان التتويج باللقب الإفريقي رقم 11 في تاريخه.

وأهم رسائل كولر قبل مباراة العودة هي:

ـ أتمنى أن يكون اللقاء وسط أجواء تحكيم عادلة تكون ممتعة لجماهير كرة القدم.

ـ الأهلي حقق الفوز في اللقاء الأول، ويمتلك الأفضلية، وهدف الوداد لم يغير النتيجة، وهي فوز الأهلي بالمباراة الأولى.

ـ سعداء باللعب وسط جماهير غفيرة، والجميع لديهم روح معنوية عالية، ولاعبو الأهلي خاضوا مباريات أمام أعداد ضخمة من الجماهير في دول مختلفة، ويمتلكون خبرات كبيرة، وجماهير الوداد لن تشارك في المباراة لتكون بمثابة عبء على لاعبي الأهلي، وإنما الجماهير تشجع وتساند ووجودها يمنح دفعة كبيرة.

ـ أي فريق يعاني من الإصابات، وأن الأخطاء جزء من كرة القدم، وهو ما حدث عند المنافس، وأن تجارب لاعبي الأهلي حاضرة، وسبق لهم خوض مواجهات أصعب بكثير، وفريق الأهلي يملك الخبرات الكثيرة التي تساعده في مواجهة أي موقف.

ـ عقب المباراة الأولى تحدثت مع اللاعبين وتحدثنا عن اللقاء، وكل ما يمكن تأكيده أننا جاهزون وأن المنافس هو من عليه ضغوط؛ لأننا حققنا الفوز في الذهاب.

ـ الفريق قدم مباراة قوية فى القاهرة وكانت له فرص عديدة وأكثر بكثير مما حصل عليه الوداد.