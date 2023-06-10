شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أحمد محمدى يحرز ذهبية بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق محمد أحمد محمدي، لاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة تحت 17 عاما، المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية لمراكز الشباب في التايكوندو التي ينظمها اتحاد اللعبة، برئاسة المستشار محمد مصطفى، على الصالة الرياضية بجامعة حلوان.

من جانبه أبدى اللاعب محمد أحمد محمدي سعادته بالفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية لمراكز الشباب في التايكوندو كتعويض بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة الجمهورية التي أقيمت موخرا في بورسعيد، بعد تعرضه للإصابة في الأدوار النهائية.

وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة بطولات الجمهورية لمراكز الشباب والتى بدأت ببطولة الجمهورية لمرحلة تحت 12 سنة و 14 سنة، واختتمت اليوم السبت بمرحلة الشباب 17 سنة.

وشارك في منافسات اليوم أكثر من 50 مركز شباب من أنحاء الجمهورية وقرابة الـ300 لاعب ولاعبة وشهدت البطولة إشادة كبيرة من الحاضرين من مدربين وأولياء أمور بالتنظيم وأقيمت البطولة في أجواء تنافسية رائعة وبمتابعة من رئيس اتحاد التايكوندو مع حاتم كمال، رئيس لجنة المسابقات والمشرف على البطولة.