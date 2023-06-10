شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب الأولمبي: كنا نراقب 74 لاعبا.. ولم نخسر خلال 11 مباراة مع ميكالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود حرب، المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، عن خارطة طريق الفراعنة قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. وقال حرب فى المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، "خضنا 7 معسكرات داخلية وخارجية، وميكالي وضع 74 لاعبا فى اختياراته، شارك منهم فى المعسكرات 53 لاعبا بجميع المعسكرات".

وأضاف حرب، "شارك معنا 3 محترفين من قبل، وسجلنا 16 هدفا فى 11 مباراة ولم نخسر أو نتعرض لحالة طرد، وهداف المنتخب هو محمود صابر".

وأعلن روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتضم القائمة 23 لاعبا هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد ،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي ، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد ،علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.

وينطلق معسكر المنتخب الأولمبي الاثنين المقبل بالإسكندرية، استعداداً للبطولة التي تقام بالمغرب، ويخوض مباراة ودية يوم 15 يونيو الجاري أمام غانا باستاد الإسكندرية.