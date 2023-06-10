أوسوريو يعقد جلسة مع جهازه المعاون لرسم خطة استغلال توقف الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يعقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع أفراد جهازه المعاون، من أجل رسم خطة استغلال فترة توقف مسابقة الدورى المصرى، بسبب معسكر منتخب مصر.

وتتوقف مسابقة الدورى خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين لمنتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

ويرغب أوسوريو فى استغلال تلك الفترة من أجل العمل على تصحيح الأخطاء بصفوف الفريق، وتطوير بعض الجوانب التى تحتاج إلى مزيد من الوقت لتطويرها بالشكل الأمثل، وهو ما سيتم تحديد الطريق التى سيتبعها الجهاز الفنى فى تلك المرحلة، وفقًا للجلسة التى يعقدها أوسوريو مع جهازه المعاون.