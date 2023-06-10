اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 10-6-2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم السبت 10-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 10-6-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي، مساء اليوم، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الأحد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

27 ميدالية حصاد منتخب الإعاقات الذهنية فى دورة الألعاب العالمية بفرنسا

 

0e640efc0b.jpg

 

أوسوريو يعقد جلسة مع جهازه المعاون لرسم خطة استغلال توقف الدورى

e9d6e6ee5e.jpg

سموحة يتكفل بعملية جونيور أجايى ويمنحه مستحقات شهرين

e87caf140f.jpg

جماهير الأهلي بالمغرب تدعم علي معلول قبل إياب نهائي أفريقيا

c981236730.jpg

الاتحاد العربى لكرة السلة يعلن نتيجة قرعة بطولات السيدات والناشئين والناشئات

e0a86002c1.jpg

الأهلى بالزى الأحمر الكامل فى إياب نهائى أفريقيا والوداد بالأبيض

 

392f4588fb.jpg

جمال علام يزور معسكر منتخب مصر ويجتمع بفيتوريا واللاعبين.. صور

afb8b51482.jpg

فيتوريا يستقبل اللاعبين الجدد فى معسكر منتخب مصر.. صور

 

c0ea798fa9.jpg

محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد ينضمون لمعسكر منتخب مصر.. صور

14b0cfe4b5.jpg

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا