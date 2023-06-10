شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 10-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 10-6-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي، مساء اليوم، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الأحد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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