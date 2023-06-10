شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 2500 تذكرة لجمهور الأهلي في إياب نهائي أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أن مسئولي نادي الوداد المغربي عدد 2500 تذكرة لجماهير الأهلي التي من أجل حضور مباراة فريقهم ضد الوداد المغربي غدا الأحد على استاد مركب محمد الخامس في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن مسئولي الوداد قرروا منح الأهلي 2500 تذكرة لتوزيعها على جماهيره معاملة بالمثل كما حدث في مباراة الذهاب، بعدما قامت إدارة الأهلي بمنح المسئولين المغاربة عدد 2500 تذكرة لحضور مباراة الذهاب الماضية بالمغرب.

ومن المقرر أن يحضر حوالي 1000 أو 1500 مشجع للأهلي من ضمن الجالية المصرية المتواجدة بالمغرب، حيث سيحضر الجمهور المصري المباراة من خلال جواز السفر الخاص بهم.

وعُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي، مساء اليوم، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الأحد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حضر الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ومندوبو نادي الوداد، في حضور مسئولي الاتحاد الأفريقي ومراقب المباراة وحكم اللقاء.

وناقش الاجتماع الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة من حيث مواعيد الوصول إلى ملعب المباراة والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا، أما فريق الوداد فيرتدي زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا وشورتًا وشرابًا من اللون الأسود.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة، الأسبوع الماضي، فيما تقام مباراة الإياب في العاشرة مساء غد بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس.