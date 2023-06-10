شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مدرب منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، إقالة عبد الفتاح عباس، مدرب منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، وذلك بعد أشهر قليلة من الفشل في التتويج ببطولة شمال أفريقيا.

وجاء منتخب مصر للشابات ثالثا بالترتيب، بعدما افتتح البطولة بفوز على تونس، ثم خسر أمام الجزائر بهدفين لهدف، ثم الخسارة في الختام من المغرب بهدف نظيف.

ولم يعقد منتخب الشابات أي معسكرات في الفترة الماضية، حيث كان مقررا أن يبدأ عباس برنامج الإعداد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال السيدات تحت 20 سنة.

وأسفرت قرعة تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم النسائية تحت 20 عامًا، عن وقوع منتخب مصر في مواجهة ساو تومي في الأدوار التمهيدية.

وأجرى الاتحاد الأفريقي قرعة تصفيات كأس العالم لكرة القدم النسائية والتي يشارك خلالها 35 منتخبًا، وهي: مصر، الجزائر، أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الاستوائية، إسواتيني، إثيوبيا، الجابون، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيا، مالي، المغرب، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا ساو تومي، السنغال، جنوب إفريقيا، تنزانيا، وتوجو، أوغندا، زامبيا.