شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد ينضمون لمعسكر منتخب مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الدولى المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ومعه محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، لمعسكر منتخب مصر الذى انطلق اليوم استعداداً لمواجهة غينيا فى تصفيات أفريقيا، وجنوب السودان وديًا.

وانطلق معسكر منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم السبت، استعدادًا لمباراة غينيا المقرر لها 14 يونيو الجاري بمراكش بالمغرب في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس امم أفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل ، ثم ودية جنوب السودان المقرر لها 18 يونيو باستاد القاهرة ، ومن المقرر ان يخوض منتخب مصر تدريبه اليوم و غدًا باستاد القاهرة ثم السفر صباح الاثنين الي المغرب .

ويشهد مران منتخب مصر الأول غياب لاعبو الأهلي المتواجدين مع فريقهم حاليا في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد غدًا الأحد في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ان ينضمو صباح الاثنين لمعسكر منتخب مصر .

اختار فيتوريا 28 لاعبًا وهم محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، وأحمد عبد القادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.







































































