شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسيدات يتقدم للمركز 88 فى تصنيف الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب الوطني الأول لسيدات كرة القدم، تقدمه في التصنيف الربع سنوي الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" ليصبح في المركز 88 عالميا برصيد 1229.98 نقطة، بدلا من المركز 89 مستفيدا من المواجهات التي خاضها وفاز بها منتخب السيدات.

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمكلف بملف الكرة النسائية، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية يصعد للتصنيف 88 على مستوى العالم ويواصل تقدمه شهريا".

وكان المنتخب الوطني قد فاز على مضيفه اللبناني بنفس النتيجة 2-1 في مباراتين وديتين أقيمتا يومي 19 و22 من شهر فبراير الماضي بلبنان، وذلك ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتسلم اتحاد الكرة مؤخرا خطابا من الاتحاد الأفريقى يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.

كما يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل منتخب نسائي لكرة الصالات، فى ضوء الاهتمام الكبير باللعبة والرغبة فى تطويرها وانتشارها بمصر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.