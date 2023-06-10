نهائي دوري أبطال أوروبا.. التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، وسيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي سيخوضا به المواجهة النارية المقرر انطلاقها إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول التركية، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

وسيبدأ السيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: روبن دياز، أكانجي، ناثان آكى، ستونز.

خط الوسط: رودرى، كيفن دى بروين، جوندوجان.

خط الهجوم: هالاند، جريليش، برناردو سيلفا.

فيما سيبدأ الإنتر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستونى.

خط الوسط: باريلا، بروزوفيتش، دومفريس، ديماركو، هاكان تشالهان أوغلو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل إلى نهائى دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد حامل لقب آخر نسخة، بنتيجة 5 - 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، فيما تخطى إنتر جاره ميلان، بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين ليصعد إلى النهائي للمرة السادسة في تاريخه.