شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العجوز يقترب من منصب مدير الكرة بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد العجوز نجم الإسماعيلى السابق، من تولى منصب مدير الكرة في الجهاز الفنى مع حمزة الجمل المدير الفني للدراويش خلال الفترة الحالية.

واستقرت إدارة الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدي، على ضرورة وجود منصب مدير الكرة داعما للجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل ضمن محاولات انقاذ الدراويش للعبور من الكبوة التى يعيشها .

ودرست ادارة الدراويش عدد من الاسماء التى تستطيع العمل فى منصب مدير الكرة واستقر الراى على العجوز خاصة وانه تولى المهمة من قبل واجاد فيها .

الإسماعيلى يحتل المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة .

ويخوض الاسماعيلى مواجهة قوية مع أسوان نهاية الشهر على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري المصري.