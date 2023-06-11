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فيتوريا يستقبل اللاعبين الجدد فى معسكر منتخب مصر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ومحمد غرابة مدير المنتخب، اللاعبين الجدد فى المعسكر المقام حاليا بالقاهرة استعداداً لمباراة غينيا المقرر لها 14 يونيو الجارى بمراكش بالمغرب، فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

 

وتشهد قائمة منتخب مصر تواجد 6 لاعبين فى صفوف المنتخب تحت قيادة فيتوريا لأول مرة: وهم محمد أبو جبل ومهند لاشين وأحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي وغنام محمد ومحمد رضا بوبو.

 

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فيتوريا يستقبل بيكهام 
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بيكهام مع فيتوريا وغرابة 

 

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فيتوريا يتحدث مع اللاعبين الجدد 

 

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جانب من اجتماع فيتوريا مع اللاعبين الجدد 

 

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة تضم  28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا  في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

 

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم:

 

محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبد القادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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