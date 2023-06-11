شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب محمد الخامس لخوض المران الأخير قبل نهائي أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو الأهلي إلى ملعب مركب محمد الخامس استعداد لخوض المران الأخير قبل مباراتهم ضد الوداد المغربي غدا الأحد على استاد مركب محمد الخامس في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي، مساء اليوم، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الأحد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حضر الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ومندوبو نادي الوداد، في حضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومراقب المباراة وحكم اللقاء.

وناقش الاجتماع الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة من حيث مواعيد الوصول إلى ملعب المباراة والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا، أما فريق الوداد فيرتدي زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا وشورتًا وشرابًا من اللون الأسود.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة، الأسبوع الماضي، فيما تقام مباراة الإياب في العاشرة مساء غد بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس.



الأهلي يصل ملعب محمد الخامس لخوض المران الأخير قبل نهائي إفريقيا (1)



الأهلي يصل ملعب محمد الخامس لخوض المران الأخير قبل نهائي إفريقيا (2)



الأهلي يصل ملعب محمد الخامس لخوض المران الأخير قبل نهائي إفريقيا (3)



الأهلي يصل ملعب محمد الخامس لخوض المران الأخير قبل نهائي إفريقيا (4)



الأهلي يصل ملعب محمد الخامس لخوض المران الأخير قبل نهائي إفريقيا (5)



الأهلي يصل ملعب محمد الخامس لخوض المران الأخير قبل نهائي إفريقيا (6)



الأهلي يصل ملعب محمد الخامس لخوض المران الأخير قبل نهائي إفريقيا (7)



الأهلي يصل ملعب محمد الخامس لخوض المران الأخير قبل نهائي إفريقيا (8)