شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الصالات يختتم تحضيراته لمواجهة فلسطين غدا بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر لكرة الصالات مساء اليوم السبت تحضيراته نظيره الفلسطيني فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة بالسعودية، حيث تمثل المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين، كونها تحسم صدارة المجموعة بعد فوز فلسطين على موريتانيا بسباعية.

ويحتل منتخبا مصر والعراق صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، يليها منتخبا فلسطين بثلاثة نقاط، فيما يأتى منتخب موريتانيا متذيلا الترتيب بلا أى نقاط.

وتعادل منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني، مع العراق ببطولة كأس العرب المقامة حاليا فى السعودية بثلاثة أهداف اليوم فى الجولة الثانية للبطولة.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزا كبيرًا بنتيجة 7-2 على منتخب موريتانيا فى مباراته الأولى، ويختتم الفراعنة مباريات المجموعة يوم الأحد أمام فلسطين، وسجل أهداف منتخب مصر لكرة الصالات كل من: مصطفى عيد، محمد كوكى ومحمد محمد.

وتضم القائمة للبطولة 15 لاعبا هم: جمال عبدالناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبد الحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد وعلى رمضان ومحمود فتحى.

ويرأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، ويضم الجهاز الفنى المعاون سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، محمد منجى المدير الإدارى وأحمد حسن مدير المهات.