شكرا لقرائتكم خبر عن العروض تنهال على رباعى وسط فيوتشر فى الميركاتو الصيفى بعد تألقهم بالموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهالت العروض الصيفية على لاعبي الوسط بفريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، وذلك مع دخول الموسم الجاري مراحله الأخيرة واقتراب موسم الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تألق أكثر من لاعب بالفريق. الأهلي مهتم بضم بوبو اعترف محمد رضا بوبو، لاعب فيوتشر، بتلقيه عرضاً من النادي الأهلي وأكد بوبو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، أنه ترك الأمر للإدارة لحسم مصيره.

ويرتبط بوبو بعقد يمتد لـ 3 مواسم مع فيوتشر، وذلك بعدما فعل مسؤولو فيوتشر بند شراء اللاعب من وادي دجلة عقب تألقه مع الفريق في الموسم الماضي.

عرض مجري لمهند لاشينكشف مهند لاشين لاعب وسط فيوتشر، عن تلقيه عرضاً من أحد أندية الدوري المجري، وذلك خلال يناير الماضي، غير أن المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية حال دون الموافقة على العرض، ويترقب اللاعب تجدد العرض المجري بنهاية الموسم.

كريم نيدفيد يقترب من العودة للأهليبعد مشاركته المتميزة مع فيوتشر والتي استعاد خلالها كريم نيدفيد مستواه السابق على الإصابة الطويلة التي تعرض لها في الركبة والتي هددت مصيره الكروي، اقترب نيدفيد من العودة إلى القلعة الحمراء بنهاية إعارته لفيوتشر.





غنام محمد يلفت الأنظارلفت غنام محمد، لاعب وسط فيوتشر، الأنظار منذ مشاركته مع للفريق بداية من الموسم الماضي، وترددت وقتها أنباء قوية عن دخول اللاعب دائرة اهتمامات كبار الأندية في مسابقة الدوري.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم 24 يونيو الجاري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.