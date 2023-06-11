شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 10 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم السبت 10 / 6 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

وصل لاعبو الأهلي إلى ملعب مركب محمد الخامس استعداد لخوض المران الأخير قبل مباراتهم ضد الوداد المغربي غدا الأحد على استاد مركب محمد الخامس في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وعُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي، مساء اليوم، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الأحد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. تخصيص 2500 تذكرة لجمهور الأهلي في إياب نهائي أفريقيا بالمغرب كشف مصدر بالنادي الأهلي أن مسئولي نادي الوداد المغربي عدد 2500 تذكرة لجماهير الأهلي التي من أجل حضور مباراة فريقهم ضد الوداد المغربي غدا الأحد على استاد مركب محمد الخامس في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وأكد المصدر أن مسئولي الوداد قرروا منح الأهلي 2500 تذكرة لتوزيعها على جماهيره معاملة بالمثل كما حدث في مباراة الذهاب، بعدما قامت إدارة الأهلي بمنح المسئولين المغاربة عدد 2500 تذكرة لحضور مباراة الذهاب الماضية بالمغرب.

حرصت جماهير الأهلي التي حضرت مران الفريق الأحمر أمس السبت على ملعب العربي الزاولي على دعم كل اللاعبين، وتحفيزهم من أجل تقديم أداء قوي في مباراتهم ضد الوداد المغربي غدا الأحد على استاد مركب محمد الخامس في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وخصت جماهير الأهلي التي تواجدت في ملعب العربي الزاولي علي معلول، لاعب الأهلي، بالدعم، خاصة بعدما تسبب في كرة الهدف الذي سكن شباك الأهلي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل رفع روحه المعنوية.

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي، مساء اليوم، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الأحد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. حضر الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ومندوبو نادي الوداد، في حضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومراقب المباراة وحكم اللقاء.

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالمشاركة في نهائي بطولة أفريقيا، متمنيا أن يكون اللقاء وسط أجواء تحكيم عادلة تكون ممتعة لجماهير كرة القدم. ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد في العاشرة مساء غد، الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب بالقاهرة إنتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، أن فريقه جاهز لمواجهة فريق الوداد المغربي غدًا، الأحد، فى إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وأضاف الشناوى فى المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، أن الأهلي أغلق صفحة مباراة الذهاب؛ للتركيز على لقاء العودة الصعب، مؤكدا أن اللاعبين لديهم طموحات كبيرة للتتويج بكأس البطولة والعودة بها إلى القاهرة.

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