شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحذر لاعبى سموحة من "النجوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى، إلى التدريبات الجماعية غدا الأحد عقب الراحة السلبية 3 أيام التى منحها للاعبين عقب التعادل مع سيراميكا بالدورى الممتاز.

ويستعد سموحة لمباراة كأس مصر فى الدور الـ16 أمام النجوم والمقرر لها يوم 24 يونيو الجارى على ملعب استاد الإسكندرية.

وحذر أحمد سامى اللاعبين من مفاجآت كأس مصر والدفعة المعنوية العالية للنجوم، عقب الإطاحة بالإسماعيلى من كأس مصر، وأكد سامى للاعبين أن عليهم احترام المنافس واللعب برجولة وجدية.

وأكد سامي أن مباريات الكؤوس دائما ما تحمل مفاجآت وعلينا عدم الوقوع فيها، مضيفا أن المباريات المقبلة فرصة لجميع اللاعبين للظهور بالمستوى المطلوب خاصة قبل الإعلان الرسمى عن أسماء الراحلين فى نهاية الموسم وعلى جميع اللاعبين التمسك بالفرصة وإثبات أحقيتهم بارتداء الفانلة الزرقاء.