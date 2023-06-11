شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 10-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 10-6-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها حرصت جماهير الأهلي التي حضرت مران الفريق الأحمر أمس السبت على ملعب العربي الزاولي على دعم كل اللاعبين، وتحفيزهم من أجل تقديم أداء قوي في مباراتهم ضد الوداد.

الاتحاد العربى لكرة السلة يعلن نتيجة قرعة بطولات السيدات والناشئين والناشئات

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة، مساء اليوم السبت، قرعة البطولات العربية التي تقام خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد مشاركة منتخبات مصر في 3 بطولات منها.

حرصت جماهير الأهلي التي حضرت مران الفريق الأحمر أمس السبت على ملعب العربي الزاولي على دعم كل اللاعبين، وتحفيزهم من أجل تقديم أداء قوي في مباراتهم ضد الوداد المغربي غدا الأحد على استاد مركب محمد الخامس في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وزير الرياضة يؤازر لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني قببل المباراة الهامة بتصفيات أمم أفريقيا

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مساء اليوم، بدعم ومؤازرة لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، خلال معسكرهم التدريبي استعداداً لمباراة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا، وذلك علي هامش تدريب المنتخب الوطني باستاد القاهرة الدولي.

وصل لاعبو الأهلي إلى ملعب مركب محمد الخامس استعداد لخوض المران الأخير قبل مباراتهم ضد الوداد المغربي غدا الأحد على استاد مركب محمد الخامس في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حرص جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على زيارة معسكر منتخب مصر، الذى انطلق اليوم السبت، استعدادًا لمباراتي غينيا المقرر لها يوم 14 يونيو من الشهر الجاري بمراكش، فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 ، ثم ودية جنوب السودان المقرر لها 18 من نفس الشهر بالقاهرة.

انضم الدولى المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ومعه محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، لمعسكر منتخب مصر الذى انطلق اليوم استعداداً لمواجهة غينيا فى تصفيات أفريقيا، وجنوب السودان وديًا.

اقترب أحمد العجوز نجم الإسماعيلى السابق، من تولى منصب مدير الكرة في الجهاز الفنى مع حمزة الجمل المدير الفني للدراويش خلال الفترة الحالية.

يعقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع أفراد جهازه المعاون، من أجل رسم خطة استغلال فترة توقف مسابقة الدورى المصرى، بسبب معسكر منتخب مصر.

سموحة يتكفل بعملية جونيور أجايى ويمنحه مستحقات شهرين