شكرا لقرائتكم خبر عن منذر الكبير: قوة الوداد تكمن فى الكرات الثابتة.. والأهلى يعرف كيف يسجل خارج الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد التونسي منذر الكبير، المدير الفني السابق للرجاء المغربي، على صعوبة مواجهة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، غدا الأحد.

وقال الكبير، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "كنت أتمنى تواجد الرجاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن الأهلي أطاح بنا من البطولة".

وأضاف: "الأهلي يعرف كيف يسجل خارج أرضه ويخلق الكثير من الفرص، وستكون مباراة صعبة على كلا الفريقين".

وتابع: "الوداد فاز في كل المباريات التي خاضها على أرضه في دوري أبطال أفريقيا، ويعرفون كيف يستغلون الفرص التي يحصلون عليها".

واختتم الكبير حديثه قائلا: "قوة الوداد في افتكاك الكرة على فترات معينة، والضغط العالي على خصومه، بجانب التحولات السريعة على الأطراف، وإجادة الكرات الثابتة".