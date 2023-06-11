شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وتاو وكهربا يقتربون من قيادة هجوم الأهلى فى لقاء إياب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثلاثي حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا من الاستمرار في قيادة هجوم الأهلي في مباراتهم ضد الوداد المغربي غدا الأحد في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي، ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف ما عدا الخسارة 1/0 أو 2/1 لضمان التتويج باللقب الأفريقي رقم 11 في تاريخه.

ويرى مارسيل كولر أن الثلاثي الشحات وتاو وكهربا الأفضل لقيادة الهجوم في مباراة العودة لنهائي أفريقيا في ظل الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها الثلاثي في الفترة الأخيرة، بخلاف تألقهم في مباراة الذهاب بعدما سجل كهربا وتاو هدفي الفوز اللذين جاءا من صناعة الشحات.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة للمغرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مروان عطية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو

الهجوم: محمد شريف - محمود كهربا.